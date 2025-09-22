大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）はレギュラーシーズンあと7試合（日本時間9月21日）を残し、ホームラン53本を放ち、141得点を記録している。1シーズン「50本塁打＆140得点」を達成したのは、MLB史上7人目、通算10度目だ。これまでの9度は、ベーブ・ルースが4度で、あとは5人が1度ずつ。ただし、下の表を見てもわかるとおり、1920年〜1938年の19シーズンで7度に対し、1939年以降の86シーズンにおいて、わずか2度しか達成