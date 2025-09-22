元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が22日までにインスタグラムを更新。手作りケーキを3種類披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚、手作りケーキが「お店みたい」3種類すべてハイクオリティ（3枚）2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表。その後、SNS投稿の数々が注目を集めている。今回は、2回