サンコーは、履くだけで足元を温める「どこでも床暖スリッパ」を2025年9月22日に発売しました。男女兼用サイズ（25〜30cm）で、カラーはブルーとグレーの2色。実売価格は4980円（税込）。 「どこでも床暖スリッパ」 記事のポイント キッチンやトイレ、ランドリールームなど暖房器具や床暖房の無い部屋でも、足元を温められるヒーター内蔵のスリッパ。モバイルバッテリーを用意すれば、場所を選ばずどこでも使えます。