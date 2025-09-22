大阪市内の近鉄大阪線・鶴橋駅で、ホームドアが一部で設置されたが、電車との間隔が通常より広いため、乗客が間に留まってしまうケースが、ネット上で指摘されている。その広さが原因で、点字ブロックが電車との間にも置かれ、ドアの外から階段に回れなくなったりしている。なぜこんなホームドアになったのか。近畿日本鉄道の広報部に経緯を取材した。「降りた時、ホームドアってわからんよ笑」電車が鶴橋駅に入って来て、扉が開く