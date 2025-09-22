「東京2025世界陸上」（国立競技場）の「女子走高跳」決勝が2025年9月21日に行われ、オーストラリア代表のニコラ・オリスラガース選手（28）が初優勝した。競技中に見られたルーティン姿が、Xで「とても好感持てる」などと反響を呼んでいる。2メートル跳躍に成功「いつもニコニコで」世界陸上は13〜21日に開催され、試合風景はTBS系で生放送された。最終日は悪天候に見舞われるも、オリスラガース選手は女子走高跳の決勝で1.93メー