◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２２日・神宮）阪神・佐藤輝明内野手がリーグトップを独走する先制３９号ソロを放ち、シーズン４０発に王手を掛けた。０―０の２回。先頭で昨季までの同僚・青柳の低め速球を捉え、左中間席に運んだ。１５日・中日戦（甲子園）以来、出場４試合ぶりのアーチ。同トップの打点も「９７」に更新した。