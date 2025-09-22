体感する明るさ・暗さではなく、目安にするべきなのは…毎年行われている「秋の全国交通安全運動」が、今年（2025年）も9月21日よりスタート。季節の変わり目でもあるこの時期、クルマを運転する際に気を付けたいのが「ヘッドライトを点灯するタイミング」です。【具体的にはいつ？】これが「ヘッドライト点灯」の目安となる時間帯です（写真で見る）JAF（日本自動車連盟）は、日没後でも空に明るさが残っている状態は、人が「