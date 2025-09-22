バンダイ キャンディ事業部が、バンダイのデジタル携帯ペット「たまごっち」をモチーフにした「たまごっち まんまる焼き」を、9月23日から全国のファミリーマートで発売します。焼き印は全9種「まんまる焼き」は、クリーム入り今川焼き（直径約65ミリ）にオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツです。2024年に販売され、好評だったという「たまごっち まんまる焼き」は、茶色の“もちもち”生地の今川焼きの表面に