１７日、メキシコ・オアハカ州ヤグル遺跡の宮殿跡。（オアハカ＝新華社記者／李夢馨）【新華社オアハカ9月22日】メキシコ・オアハカ市から約40キロ、オアハカ州の中部渓谷にミトラ遺跡とヤグル遺跡がある。ミトラ遺跡はサポテカ文明の重要な宗教的中心として栄え、独特の幾何学的な石のモザイク装飾と宮殿様式の建築群で知られる。メキシコ先コロンブス期の最も精美な遺跡の一つとされる。１７日、メキシコ・オアハカ州ヤ