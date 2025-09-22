自民党総裁選挙が22日告示され、候補者5人による選挙戦がスタートしました。番組ではYBCアプリでアンケートを実施しました。質問は「次期自民党総裁にふさわしいのは？」、その結果を紹介していきます。回答は1678人からお寄せいただきました。最も多かったのは小泉進次郎さんで36％次いで、高市早苗さんが24％と小泉さんが抜け出す結果となりました。2人のあとに林さん、茂木さん、小林さんと続いています。一方、「