◇セ・リーグ阪神ｰヤクルト（2025年9月22日神宮）阪神の佐藤輝が先制ソロを放った。0―0で迎えた2回先頭。1ボールから外角低めのツーシームを捉えた打球は左中間席へ飛び込む技ありの39号となった。「打ったのはストレート。初対戦の投手だったので、とにかく思い切ってスイングしていくことを心がけました。先に点を取ることができてよかったです」“驚弾”を打たれた相手先発で元同僚の青柳も苦笑いを浮かべていた