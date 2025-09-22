いつも通りの時間に登庁した田久保市長。Q.「きょう市議選の説明会がありますが何人擁立するのを決めましたか？田久保市長」 （伊東市田久保 真紀 市長）「…」22日も固く口を閉ざし市長室に入っていきました。自身の学歴詐称疑惑が発端となり議会を解散したことで行われる静岡･伊東市議選。22日、市役所で行われていたのは…。（立候補予定者説明会 司会）「続きまして選挙運動に関する注意点に関しまして」市議選の立候補予定