三重県四日市市の大雨から10日。水に浸かる被害を受けた地下駐車場に車の所有者が入り、被害の確認が始まりました。車内に響き渡る警報音。車は水しぶきを上げて、場内を進みます。今月12日、四日市市中心部にある「くすの木パーキング」は記録的な大雨で地下2階は天井まで水没し、地下1階はおよそ1メートルまで浸水しました。水に浸かった274台のうち、きょう午前中までに9割を超える254台の所有者が特定されたということです。次