埼玉県羽生市の買い取り店に侵入し、女性店長に刃物を突きつけて現金やスマートフォンを奪ったとして、羽生署は22日、強盗と建造物侵入の疑いで群馬県明和町、無職奥沢博樹容疑者（60）を逮捕した。「否認します」と供述している。逮捕容疑は20日午後4時半ごろ、羽生市東6丁目の店に侵入して女性店長（54）に刃物を突きつけ、「殺されたくなかったら金を出せ」などと脅し、粘着テープで腕や足を縛った上で現金5万6千円とスマホ