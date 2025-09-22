大相撲秋場所９日目（２２日・両国国技館）――横綱豊昇龍は琴勝峰を土俵際で突き落とし、土つかずの９連勝。横綱大の里は若元春を寄り倒し、１敗で勝ち越しを決めた。大関琴桜は熱海富士を肩透かしで退け６勝。大関を狙う若隆景は、関脇対決で霧島にすくい投げで敗れ、ともに５勝４敗となった。小結高安は伯桜鵬に寄り切られて７敗。小結安青錦は阿炎を押し出し、勝ち越しまで白星一つ。９日目を終え、勝ちっ放しは