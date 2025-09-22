きょうは全国的に晴れて秋らしい空気に包まれました。東京の最高気温は、きのうより4℃以上低く26.8℃と、一気に過ごしやすくなりました。あすの秋分の日も、日本列島は高気圧に覆われるため、東日本と北日本は晴れて行楽日和となるでしょう。一方、西日本は、高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込むため、雨が降る見込みです。九州では今夜から雨が降り始めるでしょう。あすの未明から明け方にかけても、雨の中心は九州となりそ