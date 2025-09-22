22日の朝早く、石川県白山市で原付バイクを運転していた高齢の男性が、用水路に転落し死亡する事故がありました。22日午前6時すぎ、白山市別宮町で「バイクが転倒して高齢男性が側溝内で水没している」と、近くに住む人から消防に通報がありました。この事故で近くに住むアルバイトの76歳の男性が心肺停止の状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察によりますと、男性は幅およそ60センチ深さ40セ