マイナーで技術を磨いた佐々木。その真価が問われている(C)Getty Images令和の怪物に“挽回”のチャンスが舞い込む。現地時間9月21日、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は、マイナー（3A）で調整を続けている佐々木朗希について「彼はアリゾナに（飛行機で）来て、我々に会うことになるだろう」と明言。最短で現地時間9月24日のメジャー復帰を示唆した。【動画】佐々木朗希がメジャー復帰へ！5度目のリハビリ登板で三振を奪う