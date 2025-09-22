中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、９月20日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第６節で、サンテティエンヌと敵地で対戦。２−３で敗れた。この一戦で、「体調不良」を理由に約２か月間にわたってチームを離脱していた中村がついに今シーズン初出場を果たす。１−３の状況で、59分に投入された25歳は69分、サイドチェンジのパスを受けると、２人を引き付けてラストパス。テディ・テウマのゴラ