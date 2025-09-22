脚本家・劇作家・演出家の倉本聰氏のサイト「倉本聰 界隈」が22日に更新され、「『北の国から』を愛して下さる皆様」に向けた情報が掲載された。【写真】フジテレビで『北の国から』再放送メディア情報として「『北の国から』を愛して下さる皆様へ、地上波再放送 全国展開進行中です」と知らせた。まず、「2025年8月11日にフジテレビ系列関東地区ローカルで、ドラマ『北の国から』地上波再放送が始まりました。長年、新しい