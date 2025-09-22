大王製紙は10月1日、拭き掃除ブランド「キレキラ！」から、新しいワイパーシート「キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート」を全国で発売する。キレキラ！ワイパー ドライ×ウエットシート同商品は、ドライ面とウエット面を一体化したワイパーシート。同社の紙おむつに使われている防水シートを応用して独自開発した「キレキラ！ドライ×ウエット3層構造シート」を採用した。キレキラ！ドライ×ウエット3層構造シート従来のワ