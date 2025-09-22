チャットGPTなどの生成AIの登場がビジネスに大きな影響を与えている。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「今後はロボットや自律システムを通じて現実の物理世界に働きかける『フィジカルAI』がビジネスに変化をもたらすだろう」という――。写真提供＝共同通信社「中国国際供給網促進博覧会」に出展した米半導体大手エヌビディアのブース＝2025年7月16日、北京 - 写真提供＝共同通信社■動き始めた「約7400兆円の