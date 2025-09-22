９月１２日、大阪府池田市の住宅で５歳の女児が倒れているのが見つかり、死亡が確認された事件で、３４歳の母親が殺人容疑で逮捕されました。大阪府警は母親が無理心中を図ったとみて、刑事責任能力の有無についても調べる方針です。９月１２日午後、池田市の住宅で、母親（３４）と娘（当時５）が、１階のリビングで腹から血を流して倒れているのが見つかり、いずれも救急搬送されましたが、娘の死亡が確認されました。住