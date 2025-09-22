元EXILE・黒木啓司さんの妻で起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんは9月20日、自身のInstagramを更新。人生初の滝行に挑む姿を披露しました。【写真】宮崎麗果の“人生初”滝行ショット「わあ、頑張られましたね」宮崎さんは「人生初の滝行」とつづり、6本の動画を投稿。夫婦で滝行する姿です。“人生初”ということで、「水に対する恐怖心が強い私はかなりの覚悟と精神統一が必要でした」と思いを明かしています。また、「（