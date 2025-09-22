タレントのクリス松村（年齢非公開）が22日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。普段の生活について語った。30年間日焼けをし続けてきたクリス。ある時、焼けすぎは健康にも良くないという周囲の助言を受け「美白にしていこう」と決意した。日焼け対策、美白を意識。「最近、結構みんなから奇麗になったって。田中みな実ちゃんが奇麗になったって言ってくれたのよ。彼女正直だ