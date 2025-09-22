南日本酪農協同は9月1日から、看板商品「ヨーグルッペ」の発売40周年を記念し、漫画家・東村アキコ氏の描き下ろし漫画「ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語」を、特設サイトで公開した。ヨーグルッペ母と三姉妹の都城若草物語「ヨーグルッペ」は、1985年に南九州で誕生した乳酸菌飲料。現在では宮崎から日本全国にファンを増やし、香港や台湾、シンガポールなどのアジア各国でも販売されている。発売40周年を迎えたヨーグルッペ