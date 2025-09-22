休業・廃業した企業の件数が過去最多を更新です。帝国データバンクの調べによりますと、2025年1月から8月までで休業や廃業した企業の件数は、前の年と比べて約4000件増えて4万7078件となり、この時期としては過去最多となりました。2025年の1年間でも、過去最多を更新する可能性があるということです。業種別では「生命保険代理店」の廃業が2.5倍となりました。インターネットでの保険販売が浸透したことに加えて、保険業界で相次