参政党が掲げる「日本人ファースト」は、なぜ人々の心をつかんだのか。国際政治学者の三牧聖子さんは「生活苦に直面する『忘れられた人々』に訴える戦略が奏功した。しかし、「日本人ファースト」は人々の苦境を解決するのか疑問だ。むしろ真の問題である経済格差の問題から目を逸らす、政治家にとって都合のいい言葉になってはいないか」という――。■大惨敗の石破自民、大躍進の神谷参政7月の参院選で自民党は大きく議席を減ら