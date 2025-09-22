押収された麻薬のケタミン＝22日午後、門司税関福岡空港税関支署福岡県警は22日、麻薬のケタミン約42キロをシンガポールから福岡空港に密輸したとして、麻薬取締法違反（営利目的輸入）の疑いで、タイ国籍の自称会社員グリンスバン・モンチター容疑者（23）ら女3人を逮捕したと発表した。門司税関によると、日本の捜査当局として過去最多の押収量。逮捕は4日付。逮捕容疑は、シンガポールの空港で現地時間の4日、航空機に乗る