【モデルプレス＝2025/09/22】オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」により新たに結成されたBMSG 3rd BOYS GROUPのSTARGLOW（ADAM／アダム、TAIKI／タイキ、RUI／ルイ、GOICHI／ゴイチ、KANON／カノン）とSKY-HI（スカイハイ）が22日、都内で行われた「BMSG 3rd BOYS GROUP【STARGLOW】プレデビュー記者会見」に出席。SKY-HIが、同グループを5人組にしようと思ったひとつの要因を明かした。【写真】STARGLOW、ブラックコー