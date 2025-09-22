昨年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（２８）がプロ級の手作りケーキを披露した。２２日にインスタグラムで「手作りケーキ。１枚目はラズベリームースのケーキ。２枚目はヘーゼルナッツのケーキ。先生に教えてもらったから、とーっても綺麗にできた」とつづり、２種類のケーキをアップ。ムースケーキにはクリスマス風の飾りがデコレーションされている。「この２つは小麦粉と乳製品使って作りました