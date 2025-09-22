テレ東では2025年10月6日（月）から、ドラマプレミア23「シナントロープ」（毎週月曜夜11時06分〜）を放送いたします。【動画】複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ 男女8人の青春群像ミステリー本作は、緻密な伏線や巧みな会話劇で回を重ねるごとに注目を集め、毎話考察祭りとなるなど社会現象となったアニメ「オッドタクシー」（テレ東）の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下