4年前に破産した酒田市のマリーン5清水屋の債権者集会が22日開かれ、不動産の処分に関する手続きについて判断を2年程度先延ばしにする方針が示されました。債権者から意見や質問は出なかったという事です。破産管財人弁護士は「ことしの12月における財団（不動産権利）放棄の延期申請はまちがいなく行う。来年1年具体的なプラン練る時間がかかると思うので来年の12月ももう一度財団（不動産権利）放棄の延期申請をする。」酒