22日午後、広島市の広島高速2号で、ライトバンとトラックが衝突し、ライトバンを運転していた70代の男性が死亡しました。事故があったのは、広島市南区の広島高速2号・東雲IC付近です。警察などによると、22日午後3時過ぎ、上り線を走っていたライトバンと下り線を走っていた大型トラックが衝突しました。この事故で、ライトバンを運転していた70代の男性が死亡。大型トラックを運転していた60歳の男性がケガをして病院に搬送され