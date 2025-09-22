◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(22日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・牧原大成選手が初回から、見事な好守備を見せました。先発マウンドにあがったソフトバンク・大津亮介投手は、先頭からセンターフライ、空振り三振と打ち取る中、打席には3番・太田椋選手を迎えます。太田選手には3球で追い込みますが、ファウルで粘られ迎えた7球目。フォークをセンター方向の浅い位置に放たれました。しかしこれに、センタ