日本政府がマレーシア軍に無償供与したドローンの同型機＝22日、クアラルンプール（共同）【クアラルンプール共同】マレーシアの首都クアラルンプールの国防省で22日、海や沿岸地域などでの警戒監視に活用するドローンを、日本政府がマレーシア軍に無償供与する式典が開かれた。2023年度に創設した同志国支援の枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」を適用、海洋安全保障能力の強化に協力する。マレーシアはシーレーン（