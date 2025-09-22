大雨の影響で土台が流失したJR根室線の線路＝22日午前、北海道浦幌町（JR北海道提供）JR北海道は22日、道内で20〜21日に大雨が降った影響で、根室線で線路の土台となる石や土砂が流失するなどの被害が多数確認されたと発表した。復旧のめどは立っておらず、当面、札幌―釧路間の特急「おおぞら」の大半と、一部区間の普通列車を運休する。23日以降、帯広―釧路間でバスによる代行輸送を実施するとしている。同社によると、池田