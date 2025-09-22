【ソウル共同】韓国サッカー協会は22日、女性との性行為を同意なく撮影した罪で執行猶予付きの懲役1年の判決を受けた元同国代表FW黄義助選手について「準永久除名」となると説明した。韓国メディアによると、今後約20年、韓国のリーグで選手や指導者として登録できない。報道によると、今月4日、一審に続いて二審でも有罪判決が出た。黄選手は現在トルコ1部リーグでプレー。疑惑を受けて2023年に代表チームを外れた。Jリーグの