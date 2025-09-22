「大相撲秋場所・９日目」（２２日、両国国技館）唯一全勝の横綱・豊昇龍が琴勝峰を寄せ付けず、初日から９連勝となった。立ち会いで引いてしまう形になり、土俵際へ追い込まれてしまった豊昇龍。苦しい態勢だったが、琴勝峰の一瞬のスキを見逃さず。クルリと体を反転して突き落とした。結びの一番では１敗の大の里が若元春の挑戦を受け、立ち会いに失敗。足を滑らせて土俵際まで追い込まれたが、大逆転で寄り倒し。国技館