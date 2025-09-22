色とりどりの大輪が魅力のダリアが見頃を迎えています。青空が広がった22日、秋田市にあるダリア園には多くの人が訪れていました。秋田市にある秋田国際ダリア園です。約2ヘクタールの敷地に1,000品種を超えるダリアが約7,000株植えられています。すでに見頃をむかえていて、22日は青空の元色とりどりの大輪を楽しもうと多くの人が訪れていました。由利本荘から「花が今みんな元気できれいでとってもいいです」仙台から「い