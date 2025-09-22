市街地にクマなどが現れた際、緊急性があり安全を確保できるといった条件を満たしていれば市町村の判断で猟銃を発砲させることができる、緊急銃猟の制度が今月1日に始まっています。その訓練が県内では初めて横手市で行われ、参加者が対応を確認しました。参加者「周辺住民への広報をお願いします。」参加者「はい。えー広報車にて周辺住民へ、安全の確保を周知します」緊急銃猟の訓練は、改正鳥獣保護管理法が今月1日に施行