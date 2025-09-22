石破総理の退陣表明を受けた自民党の総裁選挙が告示され、5人が立候補を届け出ました。自民党秋田県連では、県内の党員・党友に向けて投票用紙を発送しました。自民党に所属する県関係の国会議員に秋田放送が取材したところ、御法川信英衆議院議員と石井浩郎参議院議員が小泉進次郎氏支持を明らかにしています。自民党秋田県連は、22日午前、県内の党員・党友合わせて9,451人に総裁選の投票用紙を発送しました。5人が立候補した、