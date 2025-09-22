スマホは「1日2時間以内」を目安とする、愛知県豊明市の「スマホ条例案」が9月22日、議会で可決され、10月1日から施行されます。小浮正典市長が提出したスマホ条例案は、すべての市民を対象に、仕事や勉強などを除いたスマホ・タブレットの使用を目安で「1日2時間まで」とする、全国初の“異例”のルールです。罰則はありませんが、「条例にする必要はないのでは」といった意見もあり、審議を重ねてきました。22日の