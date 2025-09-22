警察によりますと22日午後4時20分ごろ、神奈川県川崎市川崎区の公園で、遊んでいた小学2年生の男の子ら3人が、男に棒のようなもので殴られたということです。男の子らが公園でボール遊びをしていたところ、男が近づいてきて、突然、木製の棒のようなもので腕や足を殴られたということです。3人は手などを打撲するなどケガをしていますが、ケガの程度は軽いということです。男はその後、歩いて逃走したということです。男は70代〜80