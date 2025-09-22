今年3月に現役引退をした元日本代表MF森岡亮太（34）が、ビーチサッカー日本代表に初選出された。日本協会は22日、ビーチサッカーポルトガル代表戦（沖縄、10月4日・5日）に臨む日本代表メンバーを発表。茂怜羅オズらレジェンドとともに選ばれた。森岡は現役時代からオフの時期はビーチサッカーに参加。今年5月に兵庫県芦屋市を中心に活動する「ドーサルM.FC/アシヤ」へ加入していた。