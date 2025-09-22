【ワシントン＝中根圭一】あなたの名前を月の周回軌道に乗せよう――。米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は、月探査の宇宙船オリオンに飛行士とともに「搭乗」する名前を募集している。２２日までに世界から５５万人以上が応募した。受け付けは来年１月２１日まで。オリオンは、米国主導の月有人探査「アルテミス計画」の一環で、２０２６年４月までに打ち上げられる予定だ。月の周回軌道や地球〜月間を約１０日間にわたり有人飛行する