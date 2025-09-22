コメの価格の高止まりが続く中、福岡県でも新米の収穫シーズンを迎えています。コメ作りの現状を知ってもらおうと筑紫野市で22日、報道関係者向けの説明会が開かれました。 黄金色に実った稲穂。福岡県筑紫野市で新米の生育状況や価格について知ってもらおうと、JAグループ福岡による報道関係者向けの説明会が行われました。およそ16ヘクタールの水田では福岡県産米「元気つくし」が栽培されていて、まもなく