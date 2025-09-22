今年結成10周年を迎えたFOMARE。9月24日リリースのEP『overturn』は、3人で制作した最後の作品にして、2人体制のFOMAREとして最初に発表する作品となる。そして、9月23日に地元・群馬のGメッセで、10周年記念無料ライブ「愛する人、場所」を開催する。『overturn』とはどのような作品で、どのような気概をもってキャリア史上最大のワンマンライブに臨むのか。アマダシンスケ（Vo・B）、カマタリョウガ（G・Cho）に訊いた。―いきな