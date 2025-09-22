9月28日、東京・LIQUIDROOM全館にてサーキットイベント「SHIBUYA SOUND RIVERSE」（SSR2025）が開催される。主催者のFRIENDSHIP.は、日本を代表する音楽デジタルディストリビューションサービスのひとつで、エッジの効いた多くのアーティストから支持を集めている。2022年、2023年に続いて開催される今年も、コアな音楽ファンには垂涎モノのラインナップが注目をかっさらっている。そこで今回、そんな出演者の中から、YAJICO GIRL