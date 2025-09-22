リトル・ミックスのメンバーとして知られるジェイド（JADE）のソロ・デビュー・アルバム『THAT'S SHOWBIZ BABY!』が大きな話題を集めている。ポップシーンの新星としてソロとしての地位を加速させている彼女の現在地を、ライター・辰巳JUNKに解説してもらった。人気グループ出身者のソロデビューというのは、特別な緊張感をともなうものだ。ヒットを出してさらに上昇するのか、それとも意外な個性を魅せてくるのか？かのマイケル